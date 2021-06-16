Как в "Слуге народа": в Перу президентом стал школьный учитель

Президентские выборы в Перу завершились с неожиданным результатом. Подсчет голосов показал, что победителем стал сельский школьный учитель Педро Кастильо.
Он шел на выборы от социалистов. И смог получить чуть более 50% голосов избирателей, пришедших на участки.
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Президентом Перу стал сельский учитель
15 июня в Перу в Латинской Америке завершился подсчет голосов избирателей, принявших участие в выборах президента.
- Победителем стал Педро Кастильо – 50,125% бюллетеней содержали отметку напротив его имени.
- Конкурентке – представительнице консерваторов Кейко Фухимори – насчитали только 49,875% голосов.
Разница между кандидатами составила всего примерно 44 тысячи голосов.
Педро Кастильо – перуанский "Голобородько"
Кто такой Педро Кастильо
Педро Кастильо – школьный учитель, который баллотировался от социалистов. Его победа на выборах у украинцев может ассоциироваться с сюжетом известного сериала "Слуга народа", однако на самом деле реальная ситуация имеет существенное отличие:
- Кастильо в политике уже много лет – с 2002.
- Еще раньше его знали как лидера отрядов крестьянской самообороны от местных картелей.
- А в 2017 году он стал популярным в народе как глава забастовки учителей.
Интересно, что идти в президенты Кастильо решил из-за пандемии COVID-19.
- По его же словам, проводить уроки в условиях изоляции было очень трудно, потому что у большинства учеников просто нет смартфонов. Власть при этом обещала обеспечить детей планшетами, но ничего так и не сделала.
Какие предвыборные обещания обеспечили Касьтильо победу
Итак, Педро Кастильо стал президентом:
- С обещаниями провести реформу образования, побороть коррупцию, а заодно и переписать конституцию.
- А еще он пообещал, что в случае победы будет жить на зарплату учителя.
Не менее оригинальны и его внешнеполитические заявления:
- Кастильо, например, считает власть Венесуэлы в лице диктатора Николаса Мадуро – вполне демократичной.
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На велосипеде Педро Кастильо не ездит. Однако любит появляться на людях в "сельском образе" – соломенной шляпе, пончо и сандалиях из старых покрышек.