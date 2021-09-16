В "Слуге народа" предлагают ограничить избирательные права украинцев с паспортами России
Источник:Апостроф TV
В Украине планируют легализовать двойное гражданство. Впрочем, ради нацбезопасности во время оккупации Россией украинских территорий, гражданам с паспортами РФ могут ограничить определенные избирательные права.
Такое мнение в эфире ток-шоу выразил нардеп Олег Дунда из "Слуги народа". Он отметил, что в законопроекте о легализации двойного гражданства, который он подал вместе с коллегами, есть подобная норма.
К слову Это признак цивилизованных стран, – Шмыгаль поддерживает введение двойного гражданства
Ограничения для людей с паспортами России
Как рассказал нардеп Олег Дунда, пока планируют граждан России лишить права занимать должности, быть избранными или участвовать в выборах.
Мы с коллегами предлагаем на время оккупации ограничить избирательное право украинских граждан, которые дополнительно имеют гражданство страны-агрессора,
– сказал он.
Соответствующий пункт указан в законопроекте, который он и другие нардепы внесли на рассмотрение в Верховную Раду.
Дунда отметил, что в международной практике уже были подобные случаи. Например, Латвия в 1990-х запретила лицам, принимавшим участие в деятельности Коммунистической партии после 1991 года, избираться в органы власти.
Нардеп надеется, что легализовать двойное гражданство выйдет уже в ближайшее время, с учетом того что президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль поддерживают эту инициативу.
Двойное гражданство в Украине: главное
- В Украине запрещено двойное гражданство. Если гражданин добровольно приобретает гражданство другого государства, это является основанием для прекращения гражданства Украины.
- Впрочем, лишить его может только президент Украины, автоматически при получении паспорта другого государства украинский паспорт не аннулируется. Поэтому в Украине поставили вопрос урегулирования этой коллизии.
- Предполагают, что в Украине есть от 3 до 4 миллионов граждан с двойным гражданством. Больше всего из них имеют именно российские паспорта.
- Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел графу о двойном гражданстве в декларациях.
- В Верховной Раде 23 июля зарегистрировали законопроект, согласно которому человека могут лишить украинского гражданства, если тот добровольно получит российское.