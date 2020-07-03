Накануне в программе "Право на власть" обсуждали ситуацию относительно отставки Смолия. Участие в программе принимал нардеп Александр Дубинский. Он запостил в инстаграме фото из студии с нецензурной подписью. Мол, насилуем Смолия в прямом эфире. Теперь планируют создать Кодекс фракционной этики.

О том, как фракция будет реагировать на такие высказывания коллег – в эфире 24 канала рассказала нардеп из партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Подробнее "Еб*м собачий рот": одиозный "слуга" Дубинский раз оскандалился в стиле Портнова

"Мы сейчас работаем над разработкой Кодекса этики для фракции. Возможно, этот случай тоже учтут. По крайней мере мы будем понимать, что такие случаи бывают и как фракция может и должна на них реагировать", – отметила Кравчук.

Она добавила, что такие высказывания – это ненормально и это не парламентская лексика. И вообще не очень моральное поведение для любого человека – оскорблять другого человека, несмотря на то, это топ-чиновник или нет.

На вопрос журналиста о том, стоит ли уже сейчас переходить к конкретным действиям и хотя бы выдвинуть парламентариям, которые позволяют себе подобные высказывания, выговор, Кравчук ответила: "У нас нет такого понятия во фракции, как выговор. Отдельно может руководитель сделать замечание. Но мы же не "партсобрание".

Как на это отреагировал сам Дубинский

Он считает, что имеет право его оскорблять. Мол, раньше он выиграл суд у НБУ. Это уже не первый случай, когда нардеп позволяет себе подобные высказывания. Ранее под "горячую руку" попадали журналисты.

Подробнее об этом и отставке Смолия смотрите в видео 24 канала с Евгенией Кравчук: