Напередодні в програмі "Право на владу" обговорювали ситуацію щодо відставки Смолія. Участь у програмі брав нардеп Олександр Дубінський. Він запостив в інстаграмі фото зі студії з нецензурним підписом. Мовляв, гвалтуємо Смолія в прямому ефірі. Тепер планують створити Кодекс фракційної етики.

Про те, як фракція реагуватиме на такі вислови колег – в ефірі 24 каналу розповіла нардепка з партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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"Ми зараз працюємо над розробкою Кодексу етики для фракції. Можливо, цей випадок теж врахують. Принаймні ми будемо розуміти, що такі випадки бувають і як фракція може й має на них реагувати", – зазначила Кравчук.

Вона додала, що такі висловлення – це ненормально й це не парламентська лексика. І взагалі не дуже моральна поведінка для будь-якої людини – ображати іншу людину, попри те, чи це топчиновник, чи ні.

На питання журналіста про те, чи варто вже зараз переходити до конкретних дій і хоча б висунути парламентарям, які дозволяють собі подібні висловлювання, догану, Кравчук відповіла: "У нас немає такого поняття у фракції, як догана. Окремо може керівник зробити зауваження. Але ми ж не "партсобраніє".

Як на це відреагував сам Дубінський

Він вважає, що має право його ображати. Мовляв, раніше він виграв суд у НБУ. Це вже не перший випадок, коли нардеп дозволяє собі подібні висловлювання. Раніше під "гарячу руку" потрапляли журналісти.

Детальніше про це та відставку Смолія дивіться у відео 24 каналу із Євгенією Кравчук: