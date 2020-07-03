Нардеп Дубінський, який встиг вкотре оскандалитися, вилаявшись у соцмережах на главу Нацбанку Якова Смолія, вважає: він має право його ображати. Мовляв, раніше він виграв суд у НБУ.

Про це нардеп розповів в коментарі PavlovskyNews, коли поспішав на позачергове засідання парламенту. Детальніше про скандал: "Їб*мо собачий рот": одіозний "слуга" Дубінський вкотре оскандалився в стилі Портнова А у нас суд із паном Смолієм був щодо цієї фрази. І я цей суд виграв. Тому маю право висловлювати цю фразу на адресу пана Смолія,

– коротко відповів Дубінський на запитання журналіста. Дубінський прокоментував свої слова про Смолія: відео Про яке висловлювання йдеться: Дубінський оскандалився, коли ввечері 2 липня поширив у своєму інстаграмі допис, у якому написав: "Їб*мо Смолія в тупий собачий рот в прямому ефірі".

Сфотографувався Дубінський при цьому на тлі логотипу проєкту "Право на владу", в якому брав участь.

Після цього на парламентаря обрушився шквал критики, через якийсь час свій допис зі сторінки він прибрав.

Дубінський не вперше дозволяє собі такі висловлювання на адресу інших людей. Особливо він полюбляє обзивати журналістів. Як Дубінський ображав журналістів: Ще на початку своєї депутатської каденції він "заступився" за свого соратника Максима Бужанського, який обізвав журналістку НВ. Але образив 24 канал, на якому заявили, що Зеленський мав би вибачитися за поведінку своїх депутатів.

Згодом він образив журналістку 24 каналу Анастасію Кримову, яка поставила незручне питання про нього Президенту Зеленському. При цьому використав ті ж визначення, якими користувався Бужанський.

Через інформаційний запит до Дубінського на допит викликали редакторку незалежної розслідувальної агенції "Слідство. Інфо" Анну Бабінець. Вона відправляла Дубінському запит щодо його зв’язків із адвокатом Трампа – Рудольфом Джуліані.

Дубінський злив у мережу контакти головного редактора НВ Віталія Сича, редакторки програми "Схеми" Наталки Седлецької, Анни Бабінець та Дениса Бігуса після того, як були опубліковано інформацію про те, що в дисертації Андрія Портнова виявили плагіат.