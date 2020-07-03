Мне суд разрешил, – Дубинский заявил, что имеет право говорить про "собачий рот Смолия"
Нардеп Дубинский, успевший в очередной раз оскандалиться, выругавшись в соцсетях на главу Нацбанка Якова Смолия, считает: он имеет право его оскорблять. Мол, ранее он выиграл суд у НБУ.
Об этом нардеп рассказал в комментарии PavlovskyNews, когда спешил на внеочередное заседание парламента.
Подробнее о скандале: "Еб*м собачий рот": одиозный "слуга" Дубинский в очередной раз оскандалился в стиле Портнова
А у нас суд с г-ном Смолием был относительно этой фразы. И я этот суд выиграл. Поэтому имею право выражать эту фразу в адрес господина Смолия,
– коротко ответил Дубинский на вопрос журналиста.
Дубинский прокомментировал свои слова про Смолия: видео
О каком высказывании идет речь:
- Дубинский оскандалился, когда вечером 2 июля распространил в своем инстаграме сообщение, в котором написал: "Еб*м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире".
- Сфотографировался Дубинский при этом на фоне логотипа проекта "Право на власть", в котором принимал участие.
- После этого на парламентария обрушился шквал критики, через некоторое время свое сообщение со страницы он убрал.
- Дубинский не впервые позволяет себе такие высказывания в адрес других людей. Особенно он любит обзывать журналистов.
Как Дубинский оскорблял журналистов:
- Еще в начале своей депутатской каденции он "вступился" за своего соратника Максима Бужанского, который обозвал журналистку НВ. Но оскорбил 24 канал, на котором заявили, что Зеленский должен был бы извиниться за поведение своих депутатов.
- Впоследствии он оскорбил журналистку 24 канала Анастасию Кримову, которая поставила неудобный вопрос о нем Президенту Зеленскому. При этом использовал те же определения, которыми пользовался Бужанский.
- Из-за информационного запроса к Дубинскому на допрос вызвали редактора независимого расследовательского агентства " следствие. Инфо" Анну Бабинец. Она отправляла Дубинскому запрос относительно его связей с адвокатом Трампа – Рудольфом Джулиани.
- Дубинский слил в сеть контакты главного редактора НВ Виталия Сыча, редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой, Анны Бабинец и Дениса Бигуса после того, как была опубликована информация о том, что в диссертации Андрея Портнова обнаружили плагиат.