Нардеп Дубинский, успевший в очередной раз оскандалиться, выругавшись в соцсетях на главу Нацбанка Якова Смолия, считает: он имеет право его оскорблять. Мол, ранее он выиграл суд у НБУ.

Об этом нардеп рассказал в комментарии PavlovskyNews, когда спешил на внеочередное заседание парламента.

Подробнее о скандале: "Еб*м собачий рот": одиозный "слуга" Дубинский в очередной раз оскандалился в стиле Портнова

А у нас суд с г-ном Смолием был относительно этой фразы. И я этот суд выиграл. Поэтому имею право выражать эту фразу в адрес господина Смолия,

– коротко ответил Дубинский на вопрос журналиста.

Дубинский прокомментировал свои слова про Смолия: видео

О каком высказывании идет речь:

Дубинский оскандалился, когда вечером 2 июля распространил в своем инстаграме сообщение, в котором написал: "Еб*м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире".

Сфотографировался Дубинский при этом на фоне логотипа проекта "Право на власть", в котором принимал участие.

После этого на парламентария обрушился шквал критики, через некоторое время свое сообщение со страницы он убрал.

Дубинский не впервые позволяет себе такие высказывания в адрес других людей. Особенно он любит обзывать журналистов.

Как Дубинский оскорблял журналистов: