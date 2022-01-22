Об этом член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщил в интервью. Однако Вениславский подчеркнул, что "тревожный чемоданчик" – может пригодиться не только в случае войны.

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"Тревожный чемоданчик" собирать еще рано

Преждевременно говорить о том, что сейчас надо специально готовить "тревожный чемоданчик" для того, чтобы реагировать в случае расширения агрессии,

– заявил Вениславский.

Политик подчеркнул, что собрать все самое необходимое нужно не только во время войны, но и в чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера. Во время этих ситуаций можно потерять документы.

Что такое "тревожный чемоданчик"

Это обобщенное название базового набора вещей, которые могут понадобиться при любой экстренной ситуации. Туда входят минимальный набор одежды, предметы гигиены, медикаменты, документы и прочее.

В случае необходимости Украина сможет мобилизовать 400 тысяч резервистов

Отметим, что ранее Вениславский сообщил, что в случае необходимости Украина сможет мобилизовать 300 – 400 тысяч резервистов. Все они имеют боевой опыт.

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Войска Украины у границы Украины: последние новости

СМИ сообщают, что посольство США в Киеве запросило у Госдепа разрешение на эвакуацию семей дипломатов из Украины – из-за возможной агрессии России.

В Украину прибыло 90 тонн летального оружия от США – наибольше с 2014 года.

Во время переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен призвал главу МИД Сергея Лаврова отвести войска от украинской границы.

По информации СМИ, за происходящим в Украине наблюдают союзники НАТО с воздуха.

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