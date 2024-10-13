"Слуга народа" готова пойти на фронт, – Арахамия назвал "условие"

В "Слуге народа" выразили готовность стать на защиту страны с оружием в руках. Однако, по словам Давида Арахамии, его однопартийцы пойдут на такой шаг только после того, как его сделают представители других партий.

Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментариях к сообщению в Facebook своего коллеги по партии, председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева.

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Перепалка в соцсети

В той заметке Никита Потураев выразил поддержку массовым облавам ТЦК, которые прокатились по городам Украины, в частности по Киеву. По словам чиновника, такие мероприятия должны происходить постоянно.

Позицию Потураева осудил эксперт рынка труда и блогер Сергей Марченко. Он отметил, что, мол "коалиция "Слуги народа" и "ОПЗЖ" полгода принимала закон о мобилизации, и в результате приняла закон, который не работает". По мнению блогера, нардеп не имеет права осуждать или поддерживать что-то. Марченко посоветовал Потураеву и его фракции пойти на фронт и подать пример своим избирателям.

На комментарий блогера отреагировал Давид Арахамия. Он заявил, что "Слуги" готовы пойти на фронте, однако только после того, как это сделают депутаты из Европейской Солидарности, которые "не голосовали ни за мобилизацию, ни за налоги".

Арахамия уверяет, что "Слуги" готовы идти воевать / Скриншот

Марченко продолжил дискуссию у себя на странице.

Когда люди пишут, что они к чему-то готовы сразу после того, как кто-то другой пойдет и это сделает, это значит, что н*ф*га они не готовы,

– написал блогер.

Блогер также перечислил своих "друзей" из "Европейской солидарности", которые воюют. Он вспомнил за бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна и экс-главу МВД Юрия Луценко.

Напомним, что 11 – 12 октября в городах Украины прошли массовые облавы ТЦК в многолюдных местах, в частности во время концерта "Океана Эльзы" в Киеве.