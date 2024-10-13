Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія у коментарях до допису у Facebook свого колеги по партії, голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва.

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Перепалка в соцмережі

У тому дописі Микита Потураєв висловив підтримку масовим облавам ТЦК, які прокотилися містами України, зокрема Києвом. За словами посадовця, такі заходи мають відбуватися постійно.

Позицію Потураєва засудив експерт ринку праці і блогер Сергій Марченко. Він зазначив, що, мовляв "коаліція "Слуги народу" та "ОПЗЖ" півроку ухвалювала закон про мобілізацію, і в результаті ухвалила закон, який не працює". На думку блогера, нардеп не має права засуджувати чи підтримувати щось. Марченко порадив Потураєву та його фракції піти на фронт і подати приклад своїм виборцям.

На коментар блогера відреагував Давид Арахамія. Він заявив, що "Слуги" готові піти на фронті, однак лише того, як це зроблять депутати з Європейської Солідарності, які "не голосували ні за мобілізацію, ні за податки".

Арахамія запевняє, що "Слуги" готові йти воювати / Скриншот

Марченко продовжив дискусію у себе на сторінці.

Коли люди пишуть, що вони до чогось готові одразу після того, як хтось інший піде і це зробить, це значить, що н*ф*га вони не готові,

– написав блогер.

Блогер також перерахував своїх "друзів" з "Європейської солідарності", які воюють. Він згадав за колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна та ексглаву МВС Юрія Луценка.

Нагадаємо, що 11 – 12 жовтня у містах України пройшли масові облави ТЦК у багатолюдних місцях, зокрема під час концерту "Океану Ельзи" в Києві.