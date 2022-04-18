"Слуги народа" хотят приостановить членство во фракции депутата, уехавшего на оккупированную Херсонщину
Источник:Радио Свобода
Народный депутат Алексей Ковалев решил вернуться на оккупированную Херсонщину. Это решение может стоить ему места во фракции "Слуги народа".
Народный депутат Алексей Ковалев, ранее отличившийся приобретением "4 канала" "на родителей" и его последующим дарованием, попал в очередной скандал. Он решил вернуться в Голую Пристань, которая находится под оккупацией.
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Приостановление членства во фракции
Депутаты фракции "Слуга народа" начали собирать подписи для приостановки членства Ковалева. Причиной стали нахождение на оккупированной территории и невыполнение возложенных на него обязанностей народного депутата.
Также Ковалева уже исключили из всех фракционных чатов. Депутаты убеждены, что он не имел права ехать на оккупированную территорию и должен был работать в Верховной Раде.
Сам Ковалев рассказал, что россияне приходили к нему с обыском, но ничего не нашли. Кроме того, он уверяет, что не сотрудничает с оккупантами и готов объяснять свои решения правоохранительным органам.
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