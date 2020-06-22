Нардепы от "Слуги народа" отличились в Днепре. С нарушением карантинных требований они собрались большой компанией в местном ресторане "Репортер".

Вместо разрешенных 4 человек за столиком сидели не меньше 7. По информации местных журналистов, на обед в заведение пришли Давид Арахамия, Александр Корниенко, Максим Бужанский, Александр Трухин, Кирилл Нестеренко, Денис Герман, а также председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник и губернатор Александр Бондаренко.

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Ждали вроде бы еще и президента Зеленского, да тот так и не появился. А вот стол для нардепов и чиновников накрыли с расчетом на 15 человек.

"Слуги народа" устроили банкет во время карантина

Ждали и президента, но тот не пришел

Так уважаемых гостей ожидали в заведении

Обед обошелся "слугам" в 18 тысяч гривен.

Какие блюда подавали на банкете:

Сибас, запеченный с сезонными овощами.

Стейк из цветной капусты с трюфельным соусом.

Телячьи щечки со шпинатом и трюфельным пюре.

Что заказывали "слуги народа"

Что заказывали "слуги народа"

"Слуги народа" нарушают карантин в Днепре: видео