Это вопрос времени, – Шуляк об утерянных заявлениях

Сейчас даже руководство партии не знает, является ли Разумков до сих пор "слугой". Об этом глава политсилы заявила в интервью.

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Мне до сих пор непонятно (является ли пока Разумков членом партии "Слуга народа" – 24 канал). Пока не можем найти его заявление,

– подчеркнула политик.

Шуляк уточнила, что его заявления о выходе из партии не было. В то же время, если Разумков был главой партии, должно быть хотя бы заявление на вступление, которое сейчас тоже не могут найти.

"Думаю, что разобраться с этим – вопрос времени", – подчеркнула глава "Слуги народа".

Лишение Разумкова мандата не обсуждали

На вопрос о возможности лишения Разумкова депутатского мандата Шуляк отметила, что не может принимать такое решение единолично. Однако она считает, что не нужно мешать человеку показывать себя в работе. Кстати, этот вопрос не обсуждали на партийном съезде.

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