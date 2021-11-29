Це питання часу, – Шуляк про загублені заяви

Наразі навіть керівництво партії не знає, чи є Разумков досі "слугою". Про це голова політсили заявила в інтерв'ю.

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Мені досі незрозуміло (чи є наразі Разумков членом партії "Слуга народу" – 24 канал). Поки що не можемо знайти його заяву,

– підкреслила політикиня.

Шуляк уточнила, що його заяви про вихід із партії не було. Водночас, якщо Разумков був очільником партії, має бути хоча б заява на вступ, яку наразі теж не можуть знайти.

"Думаю, що розібратися з цим – питання часу, – наголосила голова "Слуги народу".

Позбавлення Разумкова мандату не обговорювали

На питання щодо можливості позбавлення Разумкова депутатського мандату Шуляк зазначила, що не може ухвалювати таке рішення одноосібно. Однак вона вважає, що не потрібно заважати людині показувати себе в роботі. До речі, це питання не обговорювали на партійному з'їзді.

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