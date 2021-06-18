"Слуги народа" предлагают сажать за публичное надругательство над украинским языком

Нардеп Елизавета Богуцкая предлагает ввести уголовную ответственность за надругательство над государственным языком. Речь идет о штрафах или аресте до полугода, или даже лишении свободы до 3 лет.

Проект закона №5670 уже зарегистрировали в Верховной Раде. Он предусматривает изменения в Уголовный кодекс относительно защиты украинского языка как государственного.

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За надругательство над государственным языком предусматривают заключение

Нардеп от "Слуги народа" заявила, что в 2014 году Украина столкнулась с военной агрессией России, которая "оправдывается защитой русского языка на территории Украины".

Кроме того, встречаются и случаи публичного надругательства над украинским языком со стороны граждан Украины, что является еще более опасным явлением…

– говорится в пояснительной записке.

В частности, опасность заключается, учитывая возможность этих граждан "занимать госдолжности или должности в органах местного самоуправления и распространять свое негативное влияние".

Инициатива не распространяется на личное общение или пользование другими языками. Однако уважение украинского языка является обязательным для граждан государства, которые:

имеют право голоса и право быть избранными,

пользуются льготами,

могут занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления.

"А случаи надругательства над государственным языком, в зависимости от последствий, должны приводить к ответственности, в том числе и уголовной", – говорится в сообщении.

Проект закона предусматривает, что публичное надругательство над украинским языком карается:

штрафом от 17 тысяч до 68 тысяч гривен;

арестом до 6 месяцев или лишением свободы до 3 лет без права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до 2 лет.

Кстати, 18 июня проект закона направили на рассмотрение профильного комитета.

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