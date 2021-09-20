"Слуги народа" рассматривают три кандидатуры на главу аппарата Рады: известны фамилии
Источник:телеграмм Юлии Палийчук
В политсиле "Слуга народа" вскоре выдвинут кандидата на пост главы аппарата Верховной Рады. Рассматривали 3 потенциальные кандидатуры.
Информацию обнародовала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук. Она отметила, что вопрос обсуждали во время заседания фракции.
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Фракция рассматривала три потенциальные кандидатуры:
- Вячеслав Штучный (ранее уже занимавший эту должность);
- "слуга" Александр Копыленко;
- "слуга" Павел Фролов.
Александр Копиленко, Павел Фролов, Вячеслав штучный / коллаж 24 канала
"Завтра глава фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя председателя парламента, поскольку аппарат работает без постоянного руководителя уже более года", – отметила спикер.Что известно о Вячеславе Штучном на этом посту?
Он был главой Аппарата ВРУ с сентября 2019 года по июль 2020 года. Заявление об увольнении написал сам. Причиной назвал желание перейти на другую должность.
Увольнение связывали в СМИ со скандалом, который произошел накануне. Тогда распространяли слухи о том, что Штучному платили, чтобы тот следил за действиями руководителя парламента Дмитрия Разумкова. Такая информация появилась в " Украинской правде", издание ссылалось на влиятельного депутата "Слуги народа".
Текст публикации Юлии Палийчук в телеграмме:
Фракция "Слуга Народа" предложит кандидатуру главы аппарата Верховной Рады
Во время заседания фракции "Слуга Народа" обсуждался вопрос о выдвижении кандидатуры на должность главы Аппарата Верховной Рады. Рассматривались три потенциальные кандидатуры, среди которых Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов.
Завтра председатель фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя председателя парламента, поскольку аппарат работает без постоянного руководителя уже больше года.