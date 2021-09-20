"Слуги народа" рассматривают три кандидатуры на главу аппарата Рады: известны фамилии

В политсиле "Слуга народа" вскоре выдвинут кандидата на пост главы аппарата Верховной Рады. Рассматривали 3 потенциальные кандидатуры.

Информацию обнародовала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук. Она отметила, что вопрос обсуждали во время заседания фракции.

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Кто может занять место председателя

Фракция рассматривала три потенциальные кандидатуры:

Вячеслав Штучный (ранее уже занимавший эту должность);

"слуга" Александр Копыленко;

"слуга" Павел Фролов.



Александр Копиленко, Павел Фролов, Вячеслав штучный / коллаж 24 канала

"Завтра глава фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя председателя парламента, поскольку аппарат работает без постоянного руководителя уже более года", – отметила спикер.

Он был главой Аппарата ВРУ с сентября 2019 года по июль 2020 года . Заявление об увольнении написал сам. Причиной назвал желание перейти на другую должность.Увольнение связывали в СМИ со скандалом, который произошел накануне. Тогда распространяли слухи о том, что Штучному платили, чтобы тот следил за действиями руководителя парламента Дмитрия Разумкова. Такая информация появилась в " Украинской правде ", издание ссылалось на влиятельного депутата "Слуги народа".

Текст публикации Юлии Палийчук в телеграмме:

Фракция "Слуга Народа" предложит кандидатуру главы аппарата Верховной Рады

Во время заседания фракции "Слуга Народа" обсуждался вопрос о выдвижении кандидатуры на должность главы Аппарата Верховной Рады. Рассматривались три потенциальные кандидатуры, среди которых Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов.

Завтра председатель фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя председателя парламента, поскольку аппарат работает без постоянного руководителя уже больше года.