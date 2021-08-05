Об этом рассказал глава партии Александр Корниенко. Он посетил Центр предоставления административных услуг на КПВВ "Каланчак", расположенный на Херсонщине.

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По словам Корниенко, ЦПАУ предоставляет больше сотни административных услуг. Например, у граждан есть возможность получить загранпаспорт, украинский паспорт в виде ID-карты, услуги земельного характера и прочее.

Также если они живут в оккупированном Крыму, то могут пересечь административную границу и получить необходимые социальные услуги и документы.

Этот ЦПАУ – символ того, как Украина заботится о своих гражданах со временно оккупированных территорий и создает для них удобную инфраструктуру и доступные услуги,

– отметил глава партии.

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Корниенко также добавил, что такие учреждения по всей стране будут местами, где с помощью цифровой трансформации будут налаживать качественные услуги для украинцев.

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