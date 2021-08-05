Про це розповів голова партії Олександр Корнієнко. Він відвідав Центр надання адміністративних послуг на КПВВ "Каланчак", розташований на Херсонщині.
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Як допомагають українцям в Криму
За словами Корнієнка, ЦНАП надає понад сотню адміністративних послуг. Наприклад, громадяни мають можливість отримати закордонний паспорт, український паспорт у вигляді ID-картки, послуги земельного характеру та інше.
Також якщо вони мешкають в окупованому Криму, то можуть перетнути адміністративну межу й отримати необхідні соціальні послуги та документи.
Цей ЦНАП – символ того, як Україна турбується про своїх громадян із тимчасово окупованих територій і створює для них зручну інфраструктуру та доступні послуги,
– наголосив глава партії.
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Корнієнко також додав, що такі установи по всій країні будуть місцями, де за допомогою цифрової трансформації налагоджуватимуть якісні послуги для українців.
Ситуація в окупованому Криму: останні новини
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