"Слуги" не будут голосовать за статус Украины как основного союзника США вне НАТО
Источник:24 канал
"Слуга народа" не собирается голосовать за обращение Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО. По меньшей мере, так утверждает Александр Качура.
Об этом народный депутат и член фракции "Слуга народа" заявил 7 сентября в эфире одного из украинских телеканалов. По словам Качуры, фракция просто не поддерживает эту идею.
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"Фракция не поддержит"
Народный депутат из "Слуги народа" Александр Качура в телеэфире озвучил, по его словам, позицию фракции относительно вероятного обращения Верховной Рады к Конгрессу Соединенных Штатов Америки.
- Напомним, речь идет о документе, в котором Украина будет просить предоставить ей статус основного союзника США вне НАТО.
Качура же подчеркнул, что фракция "Слуга народа" обращение поддерживать не будет.
Я могу сейчас сказать от имени фракции. Я увидел, что завтра, скорее всего, от членов (фракции – 24 канал) не будет поддержки этого постановления,
– заявил нардеп.
И добавил, что "завтра (8 сентября – 24 канал) наши представители из комитета международной политики озвучат позицию, почему фракция приняла такое решение".
Обратим внимание, что отношение к этому обращению у фракций и депутатов неоднозначное:
- С одной стороны, оно формально не мешает пути Украины в НАТО. Статус основного союзника более всего означает, что нападение на такую страну – это нападение на США.
- С другой, как отметил вице-премьер Алексей Резников, сложилась такая практика в дипломатии, что этот статус (основного союзника вне НАТО) предоставляют государствам, которые в НАТО не идут.
- С таким же аргументом выступила и госпожа посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова. Она призвала народных депутатов не голосовать за указанное обращение.