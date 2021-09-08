"Слуги" не будут голосовать за статус Украины как основного союзника США вне НАТО

"Слуга народа" не собирается голосовать за обращение Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО. По меньшей мере, так утверждает Александр Качура.

Об этом народный депутат и член фракции "Слуга народа" заявил 7 сентября в эфире одного из украинских телеканалов. По словам Качуры, фракция просто не поддерживает эту идею.

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"Фракция не поддержит"

Народный депутат из "Слуги народа" Александр Качура в телеэфире озвучил, по его словам, позицию фракции относительно вероятного обращения Верховной Рады к Конгрессу Соединенных Штатов Америки.

Напомним, речь идет о документе, в котором Украина будет просить предоставить ей статус основного союзника США вне НАТО.

Качура же подчеркнул, что фракция "Слуга народа" обращение поддерживать не будет.

Я могу сейчас сказать от имени фракции. Я увидел, что завтра, скорее всего, от членов (фракции – 24 канал) не будет поддержки этого постановления,

– заявил нардеп.

И добавил, что "завтра (8 сентября – 24 канал) наши представители из комитета международной политики озвучат позицию, почему фракция приняла такое решение".

Обратим внимание, что отношение к этому обращению у фракций и депутатов неоднозначное: