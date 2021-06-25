"Слуги" планируют масштабный форум: пригласят Зеленского и 7 тысяч депутатов

Партия "Слуга народа" планирует осенью провести масштабный форум. Туда позовут президента Владимира Зеленского и более 7 тысяч местных депутатов. Мероприятие состоится в Киеве.

Это мероприятие больше, чем обычный съезд. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Приедут депутаты со всей Украины

По словам Корниенко, это будет первый случай в истории Украины, когда на форуме будут депутаты со всей Украины: из больших и маленьких населенных пунктов.

Хотим собрать всех наших депутатов на местах – а это более 7 тысяч человек, пригласить президента Владимира Зеленского,

– сказал политик.

Корниенко пообещал, что на форуме будут соблюдать условия безопасности в связи с пандемией COVID-19.

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