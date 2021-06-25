"Слуги" планируют масштабный форум: пригласят Зеленского и 7 тысяч депутатов
Источник:Интерфакс – Украина
Партия "Слуга народа" планирует осенью провести масштабный форум. Туда позовут президента Владимира Зеленского и более 7 тысяч местных депутатов. Мероприятие состоится в Киеве.
Это мероприятие больше, чем обычный съезд. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
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Приедут депутаты со всей Украины
По словам Корниенко, это будет первый случай в истории Украины, когда на форуме будут депутаты со всей Украины: из больших и маленьких населенных пунктов.
Хотим собрать всех наших депутатов на местах – а это более 7 тысяч человек, пригласить президента Владимира Зеленского,
– сказал политик.
Корниенко пообещал, что на форуме будут соблюдать условия безопасности в связи с пандемией COVID-19.
Предыдущие съезды "слуг": что известно
- "Слуги народа" провели масштабный съезд 13 марта 2021 года. Тогда кардинально изменили структуру партии. Кстати, на партийное мероприятие тоже пожаловал Зеленский.
- Съезд "слуг" организовали в феврале. Тогда выдвинули кандидатов на довыборы в Верховную Раду. Например, Василия Вирастюка.
- Съезд партии был также 31 августа 2020 года. Его провели на крыше выставочного центра "Парковый". Члены политсилы обсудили ряд вопросов. Одним из важнейших моментов съезда было принятие решения об участии партии в местных выборах 25 октября.