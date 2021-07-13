"Слуги" планируют закрытое заседание вечером 13 июля: будут говорить об отставке Авакова

Фракция "Слуги народа" планирует провести закрытое заседание вечером 13 июля по кадровым изменениям в правительстве. В частности, будут обсуждать отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. В то же время 15 июля этот вопрос вынесут и на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказала народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Она подтвердила планы "слуг" провести вечером 13 июля заседание.

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"Слуга народа" обсудит вопрос отставки Авакова

Должно состояться (заседание фракции – 24 канал). Пока что мы на внеочередном заседании Рады. Если завершим не ночью, то оно состоится. По крайней мере никто не говорил, что его не будет,

– отметила Верещук.

Нардеп уточнила, что будут обсуждать вопрос только отставки Арсена Авакова. Относительно кадровых изменений в других министерствах планов пока не было.

Депутат Александр Качура добавил, что отставки других министров возможны позже – либо в течение ближайших дней, либо уже в сентябре.

Кроме того, Верещук в разговоре с журналистами предположила, что Аваков мог написать заявление об отставке по просьбе президента Владимира Зеленского.

Верховная Рада рассмотрит отставку главы МВД 15 июля

Информацию о заседании "слуг" 13 июля обнародовал в сети и журналист Роман Кравец

Также Верещук подтвердила, что 15 июля состоится внеочередное заседание Рады. На нем рассмотрят отставку Авакова.

Кандидаты на пост нового главы МВД

О том, что парламент может голосовать за этот вопрос 14 или 15 июля, написала в сети нардеп Елизавета Ясько

Парламентарий не назвала кандидатов на пост нового министра внутренних дел, но подчеркнула, что за них обязательно будет голосование.

Если состоится положительное голосование за отставку (Авакова – 24 канал), то обязательно будет голосование и за назначение,

– отметила депутат.

Позиция комитета по нацбезопасности, обороне и развитию такова: нельзя оставлять МВД без постоянного руководителя. Верещук добавила, что временного главу ведомства назначать не планируют.

В то же время Качура заявил, что с кандидатурой на пост нового министра уже определились, однако не назвал ее.

Отставка Арсена Авакова: основное

Ранее появилась информация, что Авакова на посту может заменить секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов . Вторым кандидатом на должность главы ведомства якобы является директор Центра инфраструктуры МВД Александр Ефименко.



Провалы Арсена Авакова на посту / Инфографика 24 канала