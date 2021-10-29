"Слуги" соберутся на заседание фракции: на повестке дня снова вопрос кадров
29 октября 2021 , 15:42Читати новину українською
Источник:телеграм Юлии Палийчук
"Слуги народа" соберутся на заседание фракции. На нем планируют рассмотреть и кадровые вопросы.
Речь идет как об исполнительной власти, так и о руководстве аппарата Верховной Рады. Об этом сообщила 29 октября пресс-секретарь "Слуг народа" Юлия Палийчук.
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"Слуги народа" соберутся на заседание фракции
В понедельник, 1 ноября, в 19 часов в конгрессно-выставочном центре "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга народа"…
– написала Палийчук.
На нем планируют рассмотреть:
- кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады;
- избрание первого заместителя главы фракции. Кандидатом на эту должность является народный депутат Андрей Мотовиловец;
- другие вопросы, связанные с работой фракции.
Последние новости о вероятных кадровых изменениях в правительстве
- 28 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что на следующей неделе нардепы хотят уволить 5 министров. Однако о ком именно говорится, не уточнила.
- Кстати, слухи об отставке министров витают уже не первый месяц. Например, 23 октября СМИ писали, что речь идет о 3 новых министрах.
- В частности должность министра обороны якобы предложили главе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Алексею Резникову. А на его место назначат нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук.
- Более того, министра социальной политики Марию Лазебную якобы планировали отставить и предложить ее должность главе таможни Павлу Рябикину.
- Перед тем, в конце сентября нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук подтвердила, что сменить могут глав 3–4 министерств.
Текст публикации Юлии Палийчук:
В понедельник, 1 ноября, в 19:00 в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга Народа", на котором планируют рассмотреть:
- кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады;
- избрание первого заместителя главы фракции. Кандидатом на эту должность является народный депутат Андрей Мотовиловец;
- другие вопросы, связанные с работой фракции.