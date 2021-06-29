"Слуги" Тищенко и Куницкий подрались в столовой Верховной Рады – нардеп
Источник:фейсбук Александра Дубинского
Нардепы от "Слуги народа" Николай Тищенко и Александр Куницкий подрались прямо в помещении Верховной Рады. Инцидент произошел 29 июня в столовой.
По данным нардепа Александра Дубинского, причиной нападения Куницкий называет свои обличительные материалы о схемах поборов с моряков.
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О каких схемах идет речь
Как говорится в расследовании журналистов программы "Деньги", в Украине моряки должны каждые 5 лет проходить специальные экзамены и обновлять разрешительные документы, чтобы получить подтверждение права работать на морских судах.
Эту процедуру некоторые называют взяткой, так как в некоторых случаях моряки могут быть вынуждены отдавать большие суммы чиновникам из экзаменационных комиссий, тестовых центров и даже Мининфраструктуры.
Именно нардеп Николай Тищенко, убеждают СМИ, фигурирует в списке тех людей, которые являются бенефициарами схемы.
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