Детские сады могут открыть еще весной

Нардеп от "Слуги народа" Владимир Воронов подготовил обращение к премьер-министру Шмыгалю касательно возобновления работы детских садов в условиях карантина. Он предлагает начать открывать детсады еще весной.

Заметим, что в Украине минимум до 22 мая действует общенациональный карантин, а с 11 мая состоится лишь первый этап его ослабления. Об инициативе коллеги по фракции написала Евгения Кравчук на своей странице в фейсбук.

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Закрытые детские сады – не главная проблема во время карантина. Раздраженные родители вынуждены работать с детьми "на голове". Скоро откроются офисы, а детсады придется ждать до 1 сентября. Настроения украинских родителей трудно описать словами,

– высказалась парламентарка.

В то же время, по ее мнению, частные дошкольные заведения к 1 сентября могут "не дожить", ведь будут лишены доходов на полгода.

Следовательно, "слуги народа" предлагают открывать детские сады уже весной.

"Конечно же, при условии строгого соблюдения всех санитарно-гигиенических норм. Первым этапом могут стать "дежурные группы" на ограниченное время с ограниченным количеством детей. Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, постепенно можно будет снимать ограничения – и так до восстановления полноценной работы садиков", – добавляет она.

Открытие детсадов: как это предлагают сделать "слуги народа"

1 этап

Разрешение на организацию "дежурных групп" в детсадах и внешкольных заведениях, детских центрах с ограничением времени пребывания в заведении и ограничениями количества лиц в помещении. В детсады смогут приводить своих детей родители, имеющие справки с места работы, также учреждения смогут посещать дети с особыми потребностями.

2 этап

Разрешение на организацию кратковременного пребывания детей и дневного ухода за детьми.

3 этап

Возобновление полноценного образовательного процесса или предоставления услуг детскими садами.

Под обращением уже подписалось много народных депутатов.