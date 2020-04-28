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      "Слуги народа" обратились к Шмыгалю относительно карантина: что просят депутаты

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      Депутаты от "Слуги народа" просят Шмыгаля ослабить карантин в регионах, где коронавирус распространяется медленно
      Депутаты от "Слуги народа" просят Шмыгаля ослабить карантин в регионах, где коронавирус распространяется медленно / Стоковое фото

      Часть депутатов от "Слуги народа" обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю относительно послаблений карантинных ограничений в Украине. Но парламентарии просят ослабить карантин не на всей территории, а лишь в тех регионах, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно.

      Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Как написала парламентарий в фейсбуке, она также присоединилась к такой инициативе коллег и подписала соответствующий документ.

      Интересно Какие карантинные ограничения нужно ослабить в Украине: объяснение нардепа "Слуги народа"

      Народная избранница такой шаг объяснила тем, что на фоне эпидемии коронавируса в Украине назревают экономический и трудовой кризисы. В то же время большинство населения фактически осталось без работы и денег.

      Пожар нужно тушить там, где горит. То же самое касается мер против коронавируса. В разных регионах страны уровень заболеваемости существенно отличается. Например, в Черновицкой области зарегистрировано 1341 инфицированных, а в Черниговской – всего 22. Логично, чтобы и ограничительные меры в этих областях были разными,
      – подчеркнула Кравчук.

      Пожежу потрібно гасити там, де горить. Те ж саме стосується заходів проти коронавірусу. В різних регіонах країни рівень...

      Posted by Yevheniya Kravchuk on  Monday, 27 April 2020

      Недавно правительство обнародовало 5 этапов выхода из карантина. Однако реализация этого плана станет возможной лишь при двух условиях:

      • если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не изменится или будет колебаться в пределах 5%.
      • если больницы будут заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%.

      27 апреля премьер Денис Шмыгаль заявил, вероятнее всего, что Украина начнет выходить из карантина с 11 мая. Ранее Кабмин именно до этой даты продлил ограничения.

      Что касается остальных этапов, то они не привязаны к конкретным датам, и их запуск будет зависеть от динамики заболевания коронавируса. Есть вероятность, что второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно,
      – добавил Шмыгаль.

      Кстати Продуктовые рынки смогут заработать 1 мая: какие требования им выдвигает Минздрав

      Правда, заметил глава Кабмина, может быть два пути развития ситуации:

      • если число инфицированных будет снижаться, не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа.
      • если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества больных, то карантинные меры вновь могут усилить.

      Важно! По состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 9 009 случаев заражения COVID-19. К сожалению, 220 человек умерли. Зато 864 пациента выздоровели.

      карантин до 11 травня
      Карантин в Украине продлится до 11 мая / инфографика 24 канала

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020
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