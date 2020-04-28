"Слуги народу" звернулися до Шмигаля щодо карантину: що просять депутати

Частина депутатів від "Слуги народу" звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо послаблення карантинних обмежень в Україні. Але парламентарі просять послабити карантин не на всій території, а лише в тих регіонах, де коронавірусна інфекція поширюється відносно повільно.

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Як написала парламентарка у фейсбуці, вона також долучилася до такої ініціативи колег і підписала відповідний документ.

ЦІкаво Які карантинні обмеження потрібно послабити в Україні: пояснення нардепки "Слуги народу"

Народна обраниця такий крок пояснила тим, що на тлі епідемії коронавірусу в Україні назрівають економічна та трудова кризи. Водночас більшість населення фактично залишилася без роботи та грошей.

Пожежу потрібно гасити там, де горить. Те ж саме стосується заходів проти коронавірусу. В різних регіонах країни рівень захворюваності суттєво відрізняється. Наприклад, у Чернівецькій області зареєстровано 1341 інфікованих, а в Чернігівській – всього 22. Логічно, щоб і обмежувальні заходи в цих областях були різними,

– підкреслила Кравчук.

Пожежу потрібно гасити там, де горить. Те ж саме стосується заходів проти коронавірусу. В різних регіонах країни рівень... Posted by Yevheniya Kravchuk on Monday, 27 April 2020

Нещодавно уряд оприлюднив 5 етапів виходу з карантину. Однак реалізація цього плану стане можливою лише за двох умов:

якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не зміниться або коливатиметься в межах 5%.

якщо лікарні буде заповнено пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%.

27 квітня прем’єр Денис Шмигаль заявив, найімовірніше, що Україна почне виходити з карантину з 11 травня. Раніше Кабмін саме до цієї дати продовжив обмеження.

Щодо решти етапів, то вони – не прив’язані до конкретних дат, і їхній запуск залежатиме від динаміки захворювання на коронавірус. Є імовірність, що другий, третій або четвертий етап виходу з карантину можуть початися одночасно,

– додав Шмигаль.

До речі Продуктові ринки зможуть запрацювати 1 травня: які вимоги їм висуває МОЗ

Щоправда, зауважив очільник Кабміну, може бути два шляхи розвитку ситуації:

якщо число інфікованих знижуватиметься, не треба буде чекати 10 чи 20 днів для запуску чергового етапу.

якщо в країні спостерігатиметься значне збільшення кількості хворих, то карантинні заходи знову можуть посилити.

Важливо! Станом на 27 квітня в Україні зафіксовано 9 009 випадків зараження COVID-19. На жаль, 220 осіб померли. Натомість 864 пацієнти одужали.



Карантин в Україні триватиме до 11 травня / Інфографіка 24 каналу