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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      "Слуги народу" звернулися до Шмигаля щодо карантину: що просять депутати

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      Депутати від "Слуги народу" просять Шмигаля послабити карантин в регіонах, де коронавірус поширюється повільноь
      Депутати від "Слуги народу" просять Шмигаля послабити карантин в регіонах, де коронавірус поширюється повільноь / Стокове фото

      Частина депутатів від "Слуги народу" звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо послаблення карантинних обмежень в Україні. Але парламентарі просять послабити карантин не на всій території, а лише в тих регіонах, де коронавірусна інфекція поширюється відносно повільно.

      Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Як написала парламентарка у фейсбуці, вона також долучилася до такої ініціативи колег і підписала відповідний документ.

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      Народна обраниця такий крок пояснила тим, що на тлі епідемії коронавірусу в Україні назрівають економічна та трудова кризи. Водночас більшість населення фактично залишилася без роботи та грошей.

      Пожежу потрібно гасити там, де горить. Те ж саме стосується заходів проти коронавірусу. В різних регіонах країни рівень захворюваності суттєво відрізняється. Наприклад, у Чернівецькій області зареєстровано 1341 інфікованих, а в Чернігівській – всього 22. Логічно, щоб і обмежувальні заходи в цих областях були різними,
      – підкреслила Кравчук.

      Пожежу потрібно гасити там, де горить. Те ж саме стосується заходів проти коронавірусу. В різних регіонах країни рівень...

      Posted by Yevheniya Kravchuk on  Monday, 27 April 2020

      Нещодавно уряд оприлюднив 5 етапів виходу з карантину. Однак реалізація цього плану стане можливою лише за двох умов:

      • якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не зміниться або коливатиметься в межах 5%.
      • якщо лікарні буде заповнено пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%.

      27 квітня прем’єр Денис Шмигаль заявив, найімовірніше, що Україна почне виходити з карантину з 11 травня. Раніше Кабмін саме до цієї дати продовжив обмеження.

      Щодо решти етапів, то вони – не прив’язані до конкретних дат, і їхній запуск залежатиме від динаміки захворювання на коронавірус. Є імовірність, що другий, третій або четвертий етап виходу з карантину можуть початися одночасно,
      – додав Шмигаль.

      До речі Продуктові ринки зможуть запрацювати 1 травня: які вимоги їм висуває МОЗ

      Щоправда, зауважив очільник Кабміну, може бути два шляхи розвитку ситуації:

      • якщо число інфікованих знижуватиметься, не треба буде чекати 10 чи 20 днів для запуску чергового етапу.
      • якщо в країні спостерігатиметься значне збільшення кількості хворих, то карантинні заходи знову можуть посилити.

      Важливо! Станом на 27 квітня в Україні зафіксовано 9 009 випадків зараження COVID-19. На жаль, 220 осіб померли. Натомість 864 пацієнти одужали.

      карантин до 11 травня
      Карантин в Україні триватиме до 11 травня / Інфографіка 24 каналу

       

      Теги: Слуга народу Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики
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