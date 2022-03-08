Слухи о дальнейшей переброске самых элитных подразделений России – вражеская манипуляция

Много украинцев, далеких от военной тематики, с опаской относятся к положению вещей на фронте. Преобладает мнение, что Украина еще не видела ту самую распиаренную российскую армию, которая хорошо подготовлена и имеет новейшее вооружение.

В Пентагоне никаких признаков переброски к границам с Украиной дополнительных сил не видят. Как рассказали 24 каналу источники в разведке, Путин, скорее всего, боится объявлять тотальную мобилизацию, однако и провести мероприятие подобного масштаба для современной России очень тяжело – на это нет ни ресурсов, ни вооружения и техники.

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Конечно, у страны-террориста еще много танков, БТРов, БМП и "Тигров", но укомплектовать ими армию хотя бы из 100 – 200 тысяч человек оккупанты вряд ли смогут.

Вербуют наемников, которые не хотят ехать

Высшее военное руководство России осознало, что шансы на выполнение задач в Украине очень малы. Единственное, на что теоретически способны оккупанты – попытаться даже не окружить Киев, а отрезать столицу от основных дорожных артерий.

Однако даже в таком случае многомиллионный город может держать оборону многие годы. Оккупанты же окажутся в положении, когда им нужно защищаться со всех сторон.

Поскольку быстро вовлечь в войну силы, которые могли бы повлиять на ситуацию, россияне не могут, они начали вербовать наемников из многих дружественных им стран мира. Впрочем, этот процесс продолжается медленно, поскольку противостоять ВСУ даже за немалые деньги опытные "джентльмены удачи" не очень хотят.

Кроме того, игнорируют Путина любым способом страны-члены ОДКБ, потому что санкции за помощь кровавому фюреру слишком тяжелые, а разбить вдребезги свою армию в бессмысленном нападении на Украину вполне можно.

Психологическая спецоперация была очень удачной

Миф о том, что Россия имеет одну из самых крепких армий, строился десятилетиями. Для этого агрессоры завышали количество своей боевой техники, кичились новейшими разработками и вообще вложили в оборону огромные средства. Конечно, во многих вещах россияне действительно продвинулись вперед, но общее положение вещей в ВС РФ довольно печальное. Достаточно вспомнить знаменитого "Адмирала Кузнецова", который "не имеет аналогов в мире".

В первые дни войны, когда весь мир увидел, что захватывать Украину Путин отправил огромное количество срочников на старой технике, в соцсетях начали появляться страшные рассказы, что "теперь отправят элиту и все пропало". Однако это результаты мифологии и деятельности российских спецслужб. Если присмотреться, то подобную "измену" разгоняли сначала российские боты и российские сообщества в телеграме – ведущие якобы проукраинскую деятельность. К сожалению, множество людей с раскаченной войной и информационной накачкой психики эти нарративы подхватили и продолжают распространять до сих пор.

Почему-то в огромном слое украинского общества постоянно раздаются эти "сейчас вместо срочников придут профессиональные подразделения". Это – следствие враждебной информационно-психологической спецоперации, которая была крайне удачной.

Некоторые элитные подразделения уже уничтожены, другие готовятся к удару

Правда, заключается в том, что с первых дней войны россияне забросили в Украину огромную часть своих наиболее боевых подразделений. Так, во время многочисленных попыток десантирования в Гостомеле была уничтожена сводная группировка из спецназовцев ГРУ и так называемых псковских десантников, нескольких десантно-штурмовых полков и кадыровцев. В боях под Харьковом защитники ВСУ вдребезги разгромили Таманскую и Кантемировскую танковые дивизии. Эти формирования считались наиболее боевыми среди всех танковых подразделений России.

Кроме того, согласно данным украинского Генерального штаба, российские оккупанты сосредоточивают возле Киева наиболее боеспособные части и подразделения среди тех, что остались: боевиков Кадырова, 27 отряда СпП "Кузбасс", 604 центра СпП "Витязь" Росгвардии и наемников бывшей ЧВК "Вагнер".

Также в Полесье сосредоточивают личный состав подразделений 29, 35 и 36 общевойсковых армий ВС РФ, Тихоокеанского флота и воздушно-десантных войск.

Ликвидированы генералы и руководители российских армий

Доказательство того, что Россия отправила в Украину свои боевые подразделения, – это присутствие на нашей территории генералов, штабов и командующих армиями. Оккупанты не просто не оставили в Беларуси или на территории РФ свои командно-боевые пункты, а перебросили их через границу. Уничтожение командного пункта в селе Дитятки Киевской области, ликвидация генерал-майора Виталия Герасимова, а также его приспешника генерал-майора Андрея Суховецкого – это свидетельство чрезвычайных просчетов россиян, а также того, что оккупанты забросили в бой чуть ли не все, что имели.

Так что рассказы о том, что оккупанты якобы отправили в Украину небоеспособные военные формирования, чтобы потом нанести непоправимые удары по ВСУ – полный фейк. Конечно, ситуация на фронте может ухудшаться и усложняться, поскольку захватчики могут пойти в штурмы последней надежды в попытке усилить свои позиции и достичь хотя бы каких-либо успехов, но доступные для РФ резервы значительно ограничены.