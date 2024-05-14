Кулеба снова опроверг слухи о "сорванном мирном соглашении" с Россией весной 2022 года

В сети распространяются слухи о якобы "сорванном мирном соглашении" с Россией весной 2022 года. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в очередной раз опроверг это.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз опроверг слухи о том, Украина и Россия якобы были близки к достижению договоренностей о прекращении боевых действий еще весной 2022 года. Согласно слухам, процесс не завершился результатом якобы из-за отказа Киева под влиянием Лондона.

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История об "отброшенном мире"

По словам Кулебы, это одна из любимых лживых историй, которые распространяет Россия и те, кто ей симпатизирует. В то же время, если внимательнее посмотреть на факты, то становится понятно, что это не держится вместе.

Кулеба заметил, что Кремль постоянно напоминает историю, что Украина "отвергла мир" в Стамбуле, чтобы переложить ответственность за продолжающуюся войну с себя, агрессора, на страну-жертву.

Это абсурдно. Если бы Россия хотела мира, она бы прежде всего не нападала на Украину,

– подчеркнул Кулеба.

Он пояснил, что во время встреч делегаций позиции сторон "были настолько разными, а требования России настолько абсурдными, что перспективы какого-то реального решения даже не просматривались".

По словам главы МИД, те проекты документов, которые слили в СМИ, лишь отражают, что дискуссия была, но не могут считаться настоящим текстом соглашения. Он отметил, что каждый дипломат знает принцип, что "договоренности нет, пока не согласовано все" и абсолютно точно можно говорить, что в марте – апреле 2022 года никаких договоренностей не было".

На самом деле Россия отвергла идею о встрече

Он также отметил, что идея встречи и переговоров президентов России и Украины действительно обсуждалась, но Россия отвергла ее.

Также Кулеба категорически отрицает предположение, что Украина тогда отказалась от "мирного соглашения" с Россией якобы под влиянием тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона, который якобы давил на Зеленского и призвал не уступать Кремлю. Кулеба считает, что это "смешная история".

Во-первых, любой, кто когда-то встречался с Зеленским, знает, что это не тот человек, на которого можно нажать для какого-то решения. Во-вторых, потому что процесс переговоров между делегациями, собственно, продолжался и в апреле, и даже мае – то есть, задолго после приезда Джонсона,

– подчеркнул Кулеба.

Он подчеркнул, что соглашение сорвала именно российская сторона и ее руководство. По словам главы МИД, Путин разрушал мир в Украине более десятилетия – сначала оккупировал Крым, потом создавал препятствия в "минском" и "нормандском" переговорных форматах, потом начал полномасштабную агрессию и отказался ее прекращать.

Кулеба также отметил, что только вместе мы можем остановить Россию и положить конец ее планам относительно других частей Европы. Для того чтобы достичь этого, нужно продолжать поддерживать Украину.