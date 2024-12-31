В сети распространяют слухи о смерти пса Патрона: в ГСЧС сделали заявление

В сети появились слухи о смерти известного украинского четверолапого сапера пса Патрона. На самом деле он жив, здоров и находится в командировке.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы чрезвычайных ситуаций, передает 24 Канал.

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С псом-сапером все в порядке

Во вторник, 31 декабря, в ГСЧС опровергли очередной фейк о псе Патроне. Его хозяин Михаил Ильев, начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области, снял видеообращение вместе с четверолапым.

Мужчина заявил, что они выполняют задание своего руководства, чтобы мирное население Украины могло как можно скорее вернуться в свои дома.

С Патроном все хорошо! Он жив, здоров, продолжает выполнять свои важные задачи и желает всем счастливого Нового года!

– написали в ГСЧС.

К слову, летом прошлого года в твиттере уже распространяли слухи, что пес Патрон "ушел за радугу". Тогда их опровергли в Министерстве внутренних дел.

После российские пропагандисты создали сюжет о якобы создании в Украине "церкви святого пса Патрона". Для этого они использовали шуточные видео, которые нашли в сети.