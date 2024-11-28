Накануне он отправился на поиски своего кота, передает 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.

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Что известно о гибели россиянина

Кот Ухина Степка имел независимый характер и любил свободно гулять по окрестностям. Позже очевидцы рассказали полиции, что мужчина нашел своего любимца и забрал домой, при этом кот сильно поцарапал ему ногу.

Около 23:00 Ухин позвонил своему соседу и сообщил, что имеет сильное кровотечение. Сосед пытался помочь пострадавшему, но, вероятно, мужчина имел сахарный диабет и проблемы со свертываемостью крови.

Сосед решил вызвать скорую. Однако медики не успели спасти Ухина и констатировали смерть россиянина.

Вдова мужчины сказала следователям, что кот не опасен и был очень привязанным к своему хозяину. Она также добавила, что не может представить, как так произошло, что Степка смертельно поцарапал Ухина.