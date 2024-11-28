Напередодні він відправився на пошуки свого кота, передає 24 Канал з посиланням на Oddity Central.

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Що відомо про загибель росіянина

Кіт Ухіна Стьопка мав незалежний характер та любив вільно гуляти околицями. Пізніше очевидці розповіли поліції, що чоловік знайшов свого улюбленця та забрав додому, при цьому кіт сильно подряпав йому ногу.

Близько 23:00 Ухін зателефонував своєму сусідові та повідомив, що має сильну кровотечу. Сусід намагався допомогти постраждалому, але, ймовірно, чоловік мав цукровий діабет і проблеми зі згортанням крові.

Сусід вирішив викликати швидку. Проте медики не встигли врятувати Ухіна та констатували смерть росіянина.

Вдова чоловіка сказала слідчим, що кіт не є небезпечним та був дуже прив'язаним до свого господаря. Вона також додала, що не може уявити, як так сталося, що Стьопка смертельно подряпав Ухіна.