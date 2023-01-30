Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Тем временем Шмигаль не нашел оснований, чтобы забрать у Бойко звание Героя Украины.
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Не нужно комментировать слухи
Подоляк рассказал, что не нужно комментировать слухи. Не нужно кормить спекулянтов. Не нужно помогать создавать искаженное информационное пространство. Государственная информационная политика – это ответственность. Это не о слухах и не о спекуляциях, это о конкретных решениях.
Есть определенные кадровые решения. Мы говорим о политических отставках сейчас. После этого будут проведены определенные аналитические работы, аудиты, определенные расследования и после этого будут, если нужно, юридические заключения. После этого мы с вами это все зафиксируем,
– отметил советник главы Офиса Президента Украины.
Он добавил, что когда есть конкретика, тогда можно обсуждать, почему было принято то или иное решение. Президент очень активно мониторит, о чем думает общество, он его понимает. Это не просто спонтанные решения.
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Между обществом и государством должно быть доверие
По словам советника главы Офиса Президента Украины, между обществом и государством должно быть доверие особенно во время войны, потому что это важно. Решения будут приниматься не потому, что утих скандал. У нас такая среда, если что-то появилось в медийном пространстве, это уже навсегда.
"Кстати, я хотел бы посоветовать политикам, чиновникам учитывать это. Если они будут неосторожными, и что-то появится в медийном пространстве, то это уже навсегда. Не будет так, что через 3 дня или месяц все застынет, утихнет и т.д. Поэтому надо очень придирчиво относиться к тому, что вы делаете и нести за это ответственность», – отметил Подоляк.
Как он отметил, было бы хорошо, если бы он как официальное лицо говорил что-то только о фактах, а не о слухах или спекуляциях. Поэтому лучше обсуждать только факты.
Офис Президента Украины: последние новости
- Подоляк предположил, сколько танков скоро будет Украина. По его словам, уже происходит большая война, поэтому необходимо помогать Украине ее остановить.
- В высшем руководстве нашего государства внезапно начались масштабные кадровые изменения. В частности, стало известно, что со своих должностей ушли заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, заместитель главы Минобороны Вячеслав Шаповалов и другие чиновники.
- 24 января Президент Украины назначил только что уволенного главу Киевщины Алексея Кулебу заместителем председателя Офиса Президента. На этой позиции Кулеба заменит Кирилла Тимошенко, похоже, так и не сумевшего найти и удержать правильный баланс для этой работы.