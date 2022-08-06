Слышал весь город: в Харькове произошли мощные взрывы в Слободском районе

российские оккупанты ночью 6 августа в очередной раз обстреляли Харьков и Никополь. Взрывы были очень мощными.

О взрывах в Харькове рассказал мэр Игорь Терехов. Они начали раздаваться во время воздушной тревоги.

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В Харькове раздавались мощные взрывы

В 00:22, всего через 20 минут после окончания предыдущей воздушной тревоги, в Харькове начали раздаваться сирены. В городе в очередной раз возникла угроза вражеских обстрелов.

Впоследствии Терехов рассказал, что в областном центре в очередной раз раздались взрывы. Их слышал весь город.

Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там,

– заметил городской голова.

Он добавил, что в настоящее время информации о пострадавших нет.

"Надеюсь, что так и будет", – подытожил Терехов.

Взрывы слышали и в Никополе

При воздушной тревоге не стоит публиковать фото и видео с мест обстрелов. Также не следует разглашать адреса попаданий вражеских снарядов и ракет. Помните, что такая информация только помогает оккупантам, часто сознательно бьющим именно по жилым районам, чтобы вызвать панику среди мирного населения.

Чуть позже взрывы начались и на Днепропетровщине – в Никополе. Глава районной военной администрации Евгений Евтушенко в 1:05 рассказал, что оккупанты в очередной раз атаковали город.

Обстрелян город Никополь. Сохраняйте спокойствие,

– написал Евтушенко.

Других деталей вражеского обстрела глава РВА не сообщил. Поэтому неизвестно, были ли в результате "прилетов" пострадавшие и разрушения.

Заметьте, что по состоянию на 1:26 воздушной тревоги в Днепропетровской области нет, однако она продолжается в Никопольском районе. Сирены начали раздаваться там еще в 21:34 5 августа.

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Во время воздушной тревоги важно находиться в укрытии. Если в доме или рядом его нет, спасатели советуют воспользоваться "правилом двух стен". Для этого необходимо зайти в комнату без окон внутри помещения и находиться поближе к несущей стене.