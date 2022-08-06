Слышал весь город: в Харькове произошли мощные взрывы в Слободском районе
Источник:телеграм Игоря Терехова
российские оккупанты ночью 6 августа в очередной раз обстреляли Харьков и Никополь. Взрывы были очень мощными.
О взрывах в Харькове рассказал мэр Игорь Терехов. Они начали раздаваться во время воздушной тревоги.
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В Харькове раздавались мощные взрывы
В 00:22, всего через 20 минут после окончания предыдущей воздушной тревоги, в Харькове начали раздаваться сирены. В городе в очередной раз возникла угроза вражеских обстрелов.
Впоследствии Терехов рассказал, что в областном центре в очередной раз раздались взрывы. Их слышал весь город.
Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там,
– заметил городской голова.
Он добавил, что в настоящее время информации о пострадавших нет.
"Надеюсь, что так и будет", – подытожил Терехов.Важно! При воздушной тревоге не стоит публиковать фото и видео с мест обстрелов. Также не следует разглашать адреса попаданий вражеских снарядов и ракет. Помните, что такая информация только помогает оккупантам, часто сознательно бьющим именно по жилым районам, чтобы вызвать панику среди мирного населения.
Взрывы слышали и в Никополе
Чуть позже взрывы начались и на Днепропетровщине – в Никополе. Глава районной военной администрации Евгений Евтушенко в 1:05 рассказал, что оккупанты в очередной раз атаковали город.
Обстрелян город Никополь. Сохраняйте спокойствие,
– написал Евтушенко.
Других деталей вражеского обстрела глава РВА не сообщил. Поэтому неизвестно, были ли в результате "прилетов" пострадавшие и разрушения.
Заметьте, что по состоянию на 1:26 воздушной тревоги в Днепропетровской области нет, однако она продолжается в Никопольском районе. Сирены начали раздаваться там еще в 21:34 5 августа.Обратите внимание! Во время воздушной тревоги важно находиться в укрытии. Если в доме или рядом его нет, спасатели советуют воспользоваться "правилом двух стен". Для этого необходимо зайти в комнату без окон внутри помещения и находиться поближе к несущей стене.
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