Слышали "хлопок": горит Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области

В Черкасской области вспыхнула Новочеркасская конденсационная электростанция. Россияне в панике заявили, что причиной якобы стал взрыв.

В Новочеркасске в Ростовской области России 14 июня загорелась тепловая электростанция. Об этом сообщают российские СМИ.

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Накануне на станции слышали взрывы

Сначала российские СМИ не могли определиться. Одни писали, что загорелась кровля на 6-м энергоблоке, другие, что взорвался 5-й энергоблок. Впоследствии определились, что загорелся 6-й энергоблок, после чего огонь перекинулся на кровлю 5-го. Сотрудники станции утверждают, что до того, как начался пожар, они слышали два взрыва.

В то же время сообщается, что площадь пожара разрослась до 400 квадратов. Известно, что к тушению пожара привлечены 46 сотрудников МЧС и 15 единиц техники.

Российские СМИ со ссылкой на собственные источники называли две вероятные причины пожара:

нарушение технологического процесса в шестом блоке.

взрыв.

Удивительно, россияне уточнили, что следов теракта на станции нет. Позже в стране-агрессоре официально сообщили, что причиной пожара на Новочеркасской ГРЭС стала вспышка газа во время технологических работ на станции.

В ГРЭС утверждают, что "открытого горения нет"

Представители Новочеркасской ГРЭС сразу дали официальный комментарий. Они сообщили, что "открытого горения нет". Как свидетельствуют видеозаписи, огонь был, однако его потушили. Пока над станцией густой черный дым.

Теперь работу станции приостановили, а сотрудников – эвакуировали. В общей сложности со станции эвакуировали 150 человек. Также потушили пожар в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками.

Пожар на российской ГРЭС: смотрите видео

Уже известно о пострадавших

Предварительно, в результате пожара пострадали 3 работника тепловой электростанции. Они имеют ожоги разной степени.

К слову, 9 июня в Воронеже россияне не справились с БПЛА. Так что беспилотник россиян врезался в дом и ранил людей. Очевидцы даже сняли момент попадания.

Российские спецслужбы сделали вид, что это не их вина и назвали цели, "куда мог лететь дрон". Удивительно, в тот раз они не стали обвинять Украину в атаке.