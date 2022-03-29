Слышим голоса, продолжаем искать, – Ким о спасательной операции в обстрелянной ОВА

Российские захватчики при обстреле Николаева 29 марта попали в здание областной военной администрации. Там идет спасательная операция. Из-под завалов слышны голоса людей.

О спасательной операции в связи с атакой россиян на здание Николаевской ОВ в эфире национального телемарафона рассказал глава администрации Виталий Ким, сообщает 24 канал.

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В обстрелянной Николаевской ОВА продолжается спасательная операция

Спасатели до сих пор ищут под завалами 8 гражданских и 3 военных.

Слышим голоса, продолжаем искать,

– сообщил Ким.

Он также отметил, что российские захватчики нанесли удар по зданию ОВА, потому что отказались от планов захватить город. "Если враг хочет захватить город, то ему нужен пункт управления, где есть коммуникации по управлению областью", – объяснил Ким. Если же россияне решили строить по этому зданию, то, вероятно, город и область они уже не планируют оккупировать.

Атака на Николаевскую ОВА: что известно

Утром 29 марта россияне нанесли очередной удар по Николаеву. Захватчики попали в здание ОВА. В частности, в кабинет Виталия Кима. От обстрела разрушена центральная часть постройки с 1 по 9 этаж.

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