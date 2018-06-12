Смартфон Lenovo Z5, который разочаровал пользователей, размели за несколько минут

Презентация нового смартфона Lenovo Z5 откровенно разочаровала пользователей. Ведь перед событием компания обнародовала тизеры, которые заставляли людей думать, что новинка станет одним из самых инновационных и мощных флагманов.

Об этом пишет Gizmochina.com.

Но большинство крутых характеристик так и не подтвердились, что вызвало справедливое возмущение среди пользователей.

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К примеру, разработчики обещали, что телефон Lenovo Z5 станет первым смартфоном с полноэкранным дисплеем без рамок и выреза под камеру. На самом же деле смартфон получил "монобровь" и значительный "подбородок" внизу.

Тем не менее, смартфон получился неплохим за довольно доступную цену. Поэтому спрос на Lenovo Z5 высокий.

12 июня стартовала первая волна его продаж. Цена новинки составила 1299 юаней, или 5300 гривен. Вся партия разошлась всего за несколько минут.

Также в компании заверили, что смартфон оказался наиболее востребованным на местной торговой платформе JD.com, обогнав по спросу даже флагманы Xiaomi Mi8 и Honor Play.

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