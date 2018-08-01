Смартфон Samsung Galaxy Note 9 показали на видео

Около двух недель назад смартфон Galaxy Note 9 показали в руках директора Samsung. Тогда журналисты обратили внимание на сканер отпечатков пальцев, который разместили под двойной камерой. Теперь смартфон показали на видео.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Видео опубликовал известный британский ритейлер мобильных аксессуаров. Как сообщается, ролик стал первым появлением Galaxy Note 9 на видео.

Автор показывает смартфон с двух сторон. Дизайн задней крышки совпадает с опубликованными ранее рендерами, поэтому перед нами может быть настоящий Note 9. Само видео зациклено – один и тот же эпизод повторяется три раза.

Смартфон Samsung Galaxy Note 9 – смотрите видео

Выглядит устройство реалистично: сзади также можно увидеть традиционную надпись Galaxy Note 9. В целом новинка очень похожа на предыдущее поколение. Пользователи ожидают от смартфона 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 2960 х 1440 пикселей, 6 ГБ оперативной памяти. В роли процессора используют Exynos 9810 или Snapdragon 845.

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