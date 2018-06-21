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Смартфон-"великан" Xiaomi Mi Max 3 показали на новых фото

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Смартфон Xiaomi Mi Max 3
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 / gizmochina.com

Официальная презентация смартфона Xiaomi Mi Max 3 состоится в скором времени. И уже сегодня, 20 июня, в сети появились фото новинки. Надо заметить, что телефон выглядит эффектно.

Об этом информирует Gizmochina.

Фото смартфона обнародовано ведомством TENAA, которое занимается сертификацией телефонов для продажи в Китае. Как известно, Xiaomi Mi Max 3 оснащен 6,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18: 9. Смартфон значительно больше, чем аналоги, поэтому им будет трудно пользоваться одной рукой, при этом огромный экран может выполнять роль планшета.

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На задней крышке телефона размещена двойная камера и сканер отпечатков пальцев. По слухам, смартфон работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 636 или 660 с тактовой частотой 2,0 ГГц, разъемом USB Type-C.

Новинка будет работать на батарее емкостью 5400 мА/ч с поддержкой функции быстрой зарядки. Он также будет поддерживать искусственный интеллект.

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Max 3 выглядит эффектно

Xiaomi Mi Max 3 "из коробки" получит операционную систему Android 8.1 Oreo с поддержкой Project Treble, но в виде прошивки MIUI 9. Кроме того, этот смартфон почти сразу обновят до MIUI 10.

По предварительным данным, за версию смартфона 4/64 ГБ придется заплатить 270 долларов (около 7 060 гривен), версия 6/64 ГБ будет стоить 302 доллара (около 7 900 гривен), а за топовую версию с 6 ГБ оперативки и 128 ГБ постоянной флеш-памяти придется заплатить 334 доллара (около 8 730 гривен).

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
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