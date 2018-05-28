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Смартфон Xiaomi Mi 8 может полностью зарядиться за 40 минут

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Xiaomi Mi 8 может полностью зарядиться за 40 минут
Xiaomi Mi 8 может полностью зарядиться за 40 минут / hyser.com.ua

сегодня стала известна еще одна интересная функция, которой будет наделен телефон.

Об этом пишет prostotech.com.

Xiaomi Mi 8 получит поддержку быстрой зарядки Quick Charge 4.0+ Эта технология даст возможность новому флагману заряжаться полностью примерно за 40 минут.

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Пока лишь несколько производителей оборудуют свои устройства быстрой зарядкой. Самая распространенная технология это технология от Qualcom-Quick Charge. Сейчас есть уже версия Q. C 4.0. Однако, смартфонов, которые поддерживают эту новейшую версию технологии, на самом деле очень мало.

Согласно данным инсайдеров, Mi 8 будет иметь 6,01-дюймовый OLED-дисплей с 3D-распознаванием лица. Устройство будет работать на аккумуляторе 4000 мач. Стеклянная панель может также означать, что Mi 8 будет поддерживать функцию беспроводной зарядки. Есть предположение, что устройство будет поставляться с дисплеем сканера отпечатков пальцев.

Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
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