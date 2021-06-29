Смелянский будет возглавлять Укрпочту еще 2 года
Источник:фейсбук Игоря Смелянского
Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский продолжит руководить компанией до 30 июня 2023 года. Его кандидатуру одобрили единогласно.
Смелянский в последний раз возглавил Укрпочту
Гендиректор заверил, что у его команды есть еще много планов. Озвучить их чиновник пообещал 1 июля.
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Всего 2 года, чтобы все успеть, потому что это мой последний срок на этом посту. Да, последний,
– рассказал Смелянский.
Он подчеркнул, что очень близко приблизился к желаемой цели, но пересечь рубикон реформ пока еще не удалось.
"Их нельзя откатать назад. Именно это поддерживает команда, клиенты и партнеры. Мой девиз "ну нельзя грязью" и "всегда побеждать" привело меня к решению продолжать и побеждать", – отметил гендиректор.
Смелянский добавил, что последние 3 – 4 месяца были для него очень сложные. Чиновник поблагодарил свою команду за то, что она смогла продолжать работу под сильным давлением.
Что известно о Смелянском
Будущий топ-менеджер родился в Белгород-Днестровском Одесской области. После окончания факультета международного маркетинга Одесского государственного экономического факультета, Смелянский вместе с родителями переехал в США. Там он получил американское гражданство.
В Штатах нынешний гендиректор Укрпочты продолжил получать образование. В течение 2005 – 2008 годов Смелянский работал в The Boston Consulting Group в должности старшего консультанта и менеджера проектов в Украине и России. Впоследствии он занял должность директора по интеграции активов в "Промсвязьбанке".
1 июля 2016 года менеджера назначили гендиректором Укрпочты, а в 2018 году контракт подписали еще на 3 года. Кстати, Смелянский также является членом наблюдательного совета Укроборонпрома.
Источник: Википедия