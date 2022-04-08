Смелость – наш национальный ресурс: в Украине запустили флешмоб #BRAVEUKRAINE
8 апреля 2022 , 18:33Читати новину українською
Источник:телеграм Владимира Зеленского
С начала нападения России на нашу страну украинцы поразили весь мир своей отвагой и мужеством. Из-за этого у президента решили запустить флешмоб #BRAVEUKRAINE
По этим хештегом украинцы могут публиковать видео и фото о смелости нашего народа. Их сможет увидеть весь мир.
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О новом флешмобе рассказал президент Владимир Зеленский.
Смелость не купить. Не забрать. Смелость – быть Украиной. Смелость – наш национальный ресурс,
– подчеркнул глава государства.
Он призвал всех украинцев приобщаться к этому флешмобу, а также опубликовал первые видео.
Смотрите видео с флешмоба #BRAVEUKRAINE: