Смелость – наш национальный ресурс: в Украине запустили флешмоб #BRAVEUKRAINE

С начала нападения России на нашу страну украинцы поразили весь мир своей отвагой и мужеством. Из-за этого у президента решили запустить флешмоб #BRAVEUKRAINE

По этим хештегом украинцы могут публиковать видео и фото о смелости нашего народа. Их сможет увидеть весь мир.

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О новом флешмобе рассказал президент Владимир Зеленский.

Смелость не купить. Не забрать. Смелость – быть Украиной. Смелость – наш национальный ресурс,

– подчеркнул глава государства.

Он призвал всех украинцев приобщаться к этому флешмобу, а также опубликовал первые видео.

Смотрите видео с флешмоба #BRAVEUKRAINE: