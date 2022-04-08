За цим хештегом українці можуть публікувати відео та фото про сміливість нашого народу. Їх зможе побачити весь світ.

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Про новий флешмоб розповів президент Володимир Зеленський.

Сміливість не купити. Не забрати. Сміливість – бути Україною. Сміливість – наш національний ресурс,

– наголосив глава держави.

Він закликав усіх українців долучатися до цього флешмобу, а також опублікував перші відео.

Дивіться відео з флешмобу #BRAVEUKRAINE: