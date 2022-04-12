Смелость и способность к эмпатии – Ермак рассказал, какими будут будущие мировые лидеры

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал свое видение лидеров будущего. Он убежден, что война России против Украины сняла маски со всех политиков.

Ермак заметил, что народы внимательно следят за своими политиками. Поэтому после войны будет изменение ценностей по отношению ко всем.

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То, с чего я начинал это сообщение. Смелость и способность к эмпатии – ценности, которые есть у нашего Президента. Стены между народами и политиками в демократиях нового поколения будут окончательно стерты,

– уверен Ермак.

Он также считает, что политики будущего будут максимально близки народу.

А те, кто "не способен на реальную эмпатию, кто не может делать политику с человеческим лицом, окажутся на политическом мусорнике".

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