Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Информацию для медиа предоставили пресофицеры и источники среди военных упомянутых бригад. В Генштабе смену командиров также подтвердили, однако причины этого не комментировали.

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Что известно об изменениях в 33 ОМБр

Ранее 33 ОМБр возглавлял полковник Юрий Гупалюк, который участвовал в боевых действиях в Донецкой области с 2014 года, в частности, в боях за Славянск и Дебальцево.

Новым командиром 33 ОМБр стал полковник Дмитрий Палиса, о чем сообщили в пресс-службе бригады. Сам Палиса пока не комментирует возможное назначение.

Ранее он занимал должность заместителя командира батальона 30 ОМБр имени князя Константина Острожского и был одним из самых молодых комбатов в ВСУ. Палиса участвовал в боях за Лиман в Донецкой области, а также в контрнаступлении на Харьковщине – в составе 4 отряда специального назначения 71 отдельной егерской бригады ДШВ.

Полковник Дмитрий Палиса – брат заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы. С 2023 по 2024 год он возглавлял 93 отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр".

Кто стал комбригом 35 ОБрМП

35 бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского возглавил полковник Алексей Булахов. Об этом сообщили источники среди военных, но в пресс-службе бригады назначение не комментируют.

Булахов – защитник Мариуполя, освобожден из плена в сентябре 2022 года. По информации BBC, до плена он командовал воздушно-десантной службой 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, а в марте 2020 года временно исполнял обязанности заместителя командира бригады.

Что известно об изменениях в 46 ОАэМБр

В конце января 2024 года с должности командира уволили полковника Виталия Золотарева. По сообщениям СМИ, это якобы произошло после оккупации Курахово.

Новым комбригом 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ мог стать подполковник Дмитрий Капитула, о чем сообщили источники среди военных.

Подполковник пока также не комментирует свое назначение. Ранее он был командиром одного из батальонов 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

Напомним, 24 Канал обращался в Государственное бюро расследований за подробной информацией относительно инцидента с бывшим командиром 46 бригады. Там ответили, что у них нет информации о вручении подозрения полковнику Золотареву.