Когда ТЦК могут отказать в снятии с воинского учета: объяснение юристов
- Военнообязанные могут получить отказ в снятии с учета при изменении места жительства, если не обновлены данные в ТЦК.
- Процедура перевода между ТЦК не является автоматической и решение об отказе принимается индивидуально во время военного положения.
В Украине военнообязанные могут получить отказ в снятии с учета при смене места жительства. Процедура связана с обязательным обновлением данных в ТЦК и не всегда проходит автоматически.
Такая ситуация возникает при переходе между территориальными центрами комплектования (ТЦК), поскольку процедура непосредственно связана с регистрацией нового места жительства. Об этом рассказали эксперты на портале "Юристы.UA".
Когда ТЦК могут отказать в снятии с учета?
Как отмечают юристы, без актуализации данных в ТЦК оформить новую прописку невозможно. После переезда гражданин обязан обратиться в соответствующий центр по новому месту жительства, ведь действующее законодательство не предусматривает альтернативных механизмов. Итак, избежать взаимодействия с ТЦК при изменении адреса не получится.
Специалисты отмечают, что перевод между центрами комплектования не является автоматическим процессом. В условиях военного положения ТЦК могут отказать в снятии с учета по предыдущему месту регистрации, и такое решение принимается индивидуально с учетом конкретных обстоятельств. В то же время отказ не освобождает гражданина от обязанности стать на учет по новому месту жительства.
Каждый случай рассматривается отдельно, поэтому при планировании переезда стоит заранее учитывать все нюансы и требования по военному учету. Вопрос взаимодействия с ТЦК остается обязательной частью процедуры смены места жительства, а несоблюдение этих правил может привести к юридическим последствиям.
О чем еще стоит знать военнообязанным?
С 1 апреля 2026 года в Украине действуют обновленные правила мобилизации, с акцентом на цифровизацию процессов и более жесткий контроль. Частью этих изменений являются электронные сообщения о повестках, автоматическая регистрация и новые требования к отсрочкам и бронированию.
Стоит отметить, что соискатели образования дневной или дуальной формы обучения, которые учатся в вузе впервые, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако, мобилизованные могут быть студенты заочной или вечерней формы, те, кто получает второе или третье образование, а также те, кто нарушает условия обучения.
Также напомним, что прохождение ВВК не является регулярным для всех и проводится по официальному направлению от ТЦК. Обязательное прохождение медкомиссии касается тех, кто получил повестку или имеет изменения в состоянии здоровья.