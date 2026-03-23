Когда ТЦК могут отказать в снятии с воинского учета: объяснение юристов

В Украине военнообязанные могут получить отказ в снятии с учета при смене места жительства. Процедура связана с обязательным обновлением данных в ТЦК и не всегда проходит автоматически.

Такая ситуация возникает при переходе между территориальными центрами комплектования (ТЦК), поскольку процедура непосредственно связана с регистрацией нового места жительства. Об этом рассказали эксперты на портале "Юристы.UA".

Когда ТЦК могут отказать в снятии с учета?

Как отмечают юристы, без актуализации данных в ТЦК оформить новую прописку невозможно. После переезда гражданин обязан обратиться в соответствующий центр по новому месту жительства, ведь действующее законодательство не предусматривает альтернативных механизмов. Итак, избежать взаимодействия с ТЦК при изменении адреса не получится.

Специалисты отмечают, что перевод между центрами комплектования не является автоматическим процессом. В условиях военного положения ТЦК могут отказать в снятии с учета по предыдущему месту регистрации, и такое решение принимается индивидуально с учетом конкретных обстоятельств. В то же время отказ не освобождает гражданина от обязанности стать на учет по новому месту жительства.

Каждый случай рассматривается отдельно, поэтому при планировании переезда стоит заранее учитывать все нюансы и требования по военному учету. Вопрос взаимодействия с ТЦК остается обязательной частью процедуры смены места жительства, а несоблюдение этих правил может привести к юридическим последствиям.

