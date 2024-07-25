Путин не остановится: каким путем в России может смениться власть

Более 40 политологов, социологов и политических журналистов из России, США и Европы оценили вероятность сценариев смены власти в России. Большинство экспертов высказали мнение, что власть страны-агрессора изменится со смертью или болезнью Владимира Путина. Добровольно российский диктатор от своего кресла не откажется.

Об этом в эфире 24 Канала озвучил ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян, подчеркнув, что он тоже присоединяется к тем экспертам, которые считают, что только естественная смерть Путина может поспособствовать смене власти в России.

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Путин – самый богатый вор на планете

Асланян отметил, чтобы предсказать поведение главы Кремля можно, для этого достаточно оценить материальную составляющую его жизни.

"Сегодня он самый богатый вор на планете. У него столько триллионов, сколько у одного человека наверняка не было даже за всю историю человечества, а ему все мало, он не способен остановиться. Поэтому не может быть у него добровольного отказа от власти, потому что она его кормит, она для него – самолюбование", – объяснил ведущий "Ходорковский Live".

Переворотов в России не будет, а все протесты – локальные

Асланян уверен, что переворотов в Кремле не произойдет, потому что губернаторы и уличная охрана охраняют Путина. Сектор безопасности состоит из специальных людей, которые, с его слов, тоже заинтересованы в получении титула, "ярлыка на царствование", поэтому они будут поддерживать российского диктатора.

Всяческие общественные "извержения вулканов", революции, перевороты и смена власти другим путем в России невозможна. Один раз "импортная" революция произошла в 1917 году, она была хорошо профинансирована Западом и удачно продумана, был мощный игрок Ленин. Сейчас такого нет и не может быть никакого выплеска самосознания, социального протеста,

– считает Асланян.

Ведущий "Ходорковский Live" отметил, даже если бы этот социальный протест был бы продиктован повышением цен на услуги ЖКХ, топливо, недостатком зарплат, в России его бы все равно не произошло. Ведь Российская империя всегда стояла на штыках, их достаточно и неважно, что происходит вокруг.

Смена власти предполагает сильное недовольство, а в России оно всегда тихонькое, как вот в Краснодарском крае люди просто попросили электроэнергию, чтобы работали холодильники, протесты солдатских жен и матерей – тоже локальные. Куда делись жены мобилизованных, которые недавно ворчали, неужели всем вернули мужей? Нет, их просто всех заставили молчать,

– подытожил Асланян.