В ВСУ объяснили, как смена времени года может повлиять на ход боевых действий

Уже совсем скоро из-за смены времени года естественных укрытий на фронте станет значительно меньше. Это повлияет на ход боевых действий.

В частности, может увеличиться так называемая "серая зона". Об этом в эфире телемарафона рассказал военный с позывным "Стиг" – офицер 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" Национальной гвардии Украины.

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Как на ход боевых действий повлияет смена времени года

Сейчас уже время идет к осени и укрытий природных становится все меньше,

– отметил "Стиг".

Он заявил, что из-за этого будет "немного" меняться тактика. Военнослужащий сделал предположение, что, вероятно, будет увеличиваться так называемая "серая зона" между позициями ВСУ и оккупантов.

Что такое "серая зона" Серая зона – это термин, который используется для описания территорий или участков, где нет четкой линии разграничения между военными силами, или где ситуация является нестабильной, что затрудняет контроль за безопасностью. В военном контексте это может означать районы, где происходят боевые действия, но официально не считаются территорией конфликта, или где обе стороны могут вести активные действия без формального объявления войны. Серая зона может быть следствием перемещения линии фронта, несанкционированных вторжений или изменений в тактике ведения боевых действий. В таких районах риск нападения или конфликта обычно выше, поскольку обе стороны могут иметь противоречивые интересы и влияние на эту территорию.

"Но будем исходить из того, что мы имеем по состоянию на сейчас и работать, осуществлять определенные меры", – резюмировал офицер.