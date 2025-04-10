Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Александра Сырского в интервью для LB.

Важно Наступление на Сумщину, мобилизация и потери врага: главное из большого интервью Александра Сырского

Сырский объяснил, почему часто меняют командиров бригад

В интервью Сырскому напомнили, что критики главкома часто упрекают его за частую смену командиров бригад. Объясняют это якобы "нежеланием выполнять нереалистичные задачи". К примеру в интервью привели увольнение командира 80 десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова.

Зато Сырский объяснил, что командиров действительно меняют тогда, когда бригада не выполняет боевых задач и не удерживает территории. В то же время деталей об отставке Ишкулова главнокомандующий раскрывать не стал.

И главный критерий - когда у командира есть большие потери в личном составе. Причем это основной критерий, по которому оценивают деятельность командира. Мы не можем держать командира, который просто бросает в бой своих солдат, где они погибают,

– подчеркнул Сырский.

Говоря о проблемах с командирами, Сырский также признал, что командиры скрывают количество тех, кто ушел в СЗЧ, или другие проблемы, неудачи и тому подобное. Чтобы решить эти проблемы, главнокомандующий ВСУ называет несколько путей. Во-первых, по словам Сырского, следует проверять наличие личного состава.

"Понимаете, в чем проблема? Почему показывают больше людей на переднем крае, а на самом деле их меньше? Ну, не все, определенная часть. Чтобы иметь возможность махинаций с теми людьми. Вы же знаете, сколько солдат получает на переднем крае и какой есть способ заработать деньги. То есть показать, что он здесь, а он на самом деле вообще где-то там. И это одно из направлений, по которому постоянно ведется работа. Не буду озвучивать цифры, но это проблема", – подчеркнул Сырский.

К слову, в интервью Александр Сырский также отметил, что средства электронной борьбы ВСУ снижают эффективность российских КАБов, меняя их направление. Поэтому, КАБы не могут поразить цель.