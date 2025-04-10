Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Олександра Сирського в інтерв'ю для LB.

Важливо Наступ на Сумщину, мобілізація і втрати ворога: головне з великого інтерв'ю Олександра Сирського

Сирський пояснив, чому часто змінюють командирів бригад

В інтерв'ю Сирському нагадали, що критики головкома часто дорікають йому за часту зміну командирів бригад. Пояснюють це нібито "небажанням виконувати нереалістичні завдання". До прикладу в інтерв'ю навели звільнення командира 80 десантно-штурмової бригади Еміля Ішкулова.

Натомість Сирський пояснив, що командирів дійсно міняють тоді, коли бригада не виконує бойових завдань та не утримує території. Водночас деталей про відставку Ішкулова головнокомандувач розкривати не став.

І головний критерій — коли в командира є великі втрати в особовому складі. Причому це основний критерій, за яким оцінюють діяльність командира. Ми не можемо тримати командира, який просто кидає в бій своїх солдатів, де вони гинуть,

– наголосив Сирський.

Говорячи про проблеми з командирами, Сирський також визнав, що командири приховують кількість тих, хто пішов у СЗЧ, чи інші проблеми, невдачі тощо. Щоб вирішити ці проблеми, головнокомандувач ЗСУ називає кілька шляхів. По-перше, за словами Сирського, слід перевіряти наявність особового складу.

"Розумієте, у чому проблема? Чому показують більше людей на передньому краї, а насправді їх менше? Ну, не всі, певна частина. Щоб мати можливість махінацій з тими людьми. Ви ж знаєте, скільки солдат отримує на передньому краї і який є спосіб заробити гроші. Тобто показати, що він тут, а він насправді взагалі десь там. І це один з напрямків, за яким постійно ведеться робота. Не буду озвучувати цифри, але це проблема", – наголосив Сирський.

До слова, в інтерв'ю Олександр Сирський також наголосив, що засоби електронної боротьби ЗСУ знижують ефективність російських КАБів, змінюючи їх напрямок. Відтак, КАБи не можуть вразити ціль.