Смерч – мощный вертикальный вихрь, спускающийся из грозового облака к земле. Он возникает из-за сложных атмосферных процессов, в частности при сочетании нестабильной атмосферы, влаги, сильной конвекции и ветрового сдвига, передает 24 Канал.

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Над Черниговом – смерч

Днем и вечером в Чернигове наблюдали смерч. В сети опубликовали кадры, как вихрь из облаков завис над городом.

Смерч над Черниговом: смотрите видео

Смерчи чаще случаются летом, в жару, особенно после грозы. Они могут представлять серьезную опасность из-за своей высокой разрушительной силы и внезапности возникновения.

В Чернигове – смерч: смотрите видео

Необычное явление в городе: смотрите видео

Смерч накрыл Чернигов: смотрите видео

Заметим, что усиление ветра, грозовые дожди и град могут значительно увеличить риск возникновения смерчей, что может повлиять на урожай и вызвать повреждения в населенных пунктах.

Мощный вихрь в Чернигове: смотрите видео

Напомним, что в Киевской области в апреле зафиксировали торнадо. Эколог Александр Соколенко объяснил, что торнадо возникают из-за столкновения контрастных воздушных масс, и из-за климатических изменений их может стать больше в Украине.

Торнадо на Киевщине возникло из-за резкого вторжения холодной воздушной массы после климатического лета, что является аномалией для апреля.