Смерч – потужний вертикальний вихор, що спускається з грозової хмари до землі. Він виникає через складні атмосферні процеси, зокрема при поєднанні нестабільної атмосфери, вологи, сильної конвекції та вітрового зсуву, передає 24 Канал.

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Над Черніговом – смерч

Вдень та надвечір у Чернігові спостерігали смерч. У мережі опублікували кадри, як вихор з хмар завис над містом.

Смерч над Черніговим: дивіться відео

Смерчі частіше трапляються влітку, у спеку, особливо після грози. Вони можуть становити серйозну небезпеку через свою високу руйнівну силу та раптовість виникнення.

У Чернігові – смерч: дивіться відео

Незвичне явище у місті: дивіться відео

Смерч накрив Чернігів: дивіться відео

Зауважимо, що посилення вітру, грозові дощі та град можуть значно збільшити ризик виникнення смерчей, що може вплинути на врожай та спричинити пошкодження в населених пунктах.

Потужний вихор у Чернігові: дивіться відео

Нагадаємо, що у Київській області у квітні зафіксували торнадо. Еколог Олександр Соколенко пояснив, що торнадо виникають через зіткнення контрастних повітряних мас, і через кліматичні зміни їх може стати більше в Україні.

Торнадо на Київщині виникло через різке вторгнення холодної повітряної маси після кліматичного літа, що є аномалією для квітня.